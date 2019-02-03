خالد بو طيب يقود هجوم الزمالك أمام جورماهيا وعودة النقاز

2019/02/03 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره جورماهيا الكيني، بعد قليل ضمن منافسات الكونفدرالية.

وجاءت مفاجآة بتواجد المغربي خالد بو طيب قائدًا لهجوم الزمالك، لأول مرة أساسيًا بعد انضمامه رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



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وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – محمود عبدالمنعم كهربا

الهجوم: خالد بو طيب

يحتفل اليوم يواكيم لوف بعيد ميلاده الـ59 🎂🏆 كأس العالم🏆 كأس القارات🏅 أفضل مدرب بالعالمبرغم الاخفاق في كأس العالم 2018 يظل مدرب تاريخي للماكينات الألمانية 🇩🇪👏 pic.twitter.com/5MLAbD8cVH— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019

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