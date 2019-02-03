رئيس البرلمان المصري يحيل للجنة العامة طلبا مقدما لتعديل الدستور من أكثر من خُمس الأعضاء

2019/02/03 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: السيسي يؤكد : أمن واستقرار الخليج جزء من الأمن القومي المصري..البرلمان المصري يحذر: خطوات الحكومة أبطأ من الرئيس..اجتماع «دول جوار ليبيا» في السودان..رسالة الأزهر: لا كبير عندنا إلا العلم االصحيح..الآثار تنفي إضاءة الأهرامات بعلم السعودية..جبهة «سعودية -إماراتية» للحد من التوغل الإخواني في موريتانيا..بوتين يحذر أوكرانيا من التهور ويطالب ميركل بالتدخل..مخطط إخواني لإغتيال الرئيس التونسي ونظيره الفرنسي.

السيسي: أمن واستقرار الخليج جزء من الأمن القومي

شددّ الرئيس السيسي، على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أي ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره..



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أنَّ أمن واستقرار المملكة السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع السعودية في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية، للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط.

خطوات الحكومة أبطأ من الرئيس

تساءل رئيس مجلس النواب المصري: لماذا لا تسرع الحكومة بخطواتها أسوة برئيس الجمهورية؟! وقال في الجلسة العامة أمس، للأسف هناك فجوة بين خطوات الحكومة وخطوات الرئيس، ويجب أن تسرع لتطبيق برنامج الرئيس..



مضيفا: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم منذ البداية بالصناعة والزراعة، باعتبارهما أساس الاقتصاد المصري، واتخذ العديد من الإجراءات المهمة، لدعم هذا الأمر من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير الطاقة الكهربائية للمصانع.

اجتماع «دول جوار ليبيا»

يتوجه وزير الخارجية، سامح شكري، مساء اليوم إلى السودان للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا المقرر عقده غدًا في العاصمة الخرطوم..



وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع الخرطوم سيتناول بحث آخر مستجدات الأوضاع علي الساحة الليبية واستعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار هناك.

الأزهر: لا كبير عندنا إلا العلم االصحيح

علق الأزهر على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بخصوص إمكانية فصل أو سحب درجة الدكتوراة من أحد أساتذة جامعته، على خلفية ما أبداه من آراء عبر وسائل الإعلام تخالف المقطوع به من الأحكام الشرعية والفقهية بشأن أحكام المواريث..



وأكد الأزهر الشريف، أنه لا يحجر على فكرٍ، ولا يقصي عالمًا إذا أخطأ، وقاعاته ومناهجه تتسع لمختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، حتى ما قد يراه البعض مهجورًا أو ضعيفًا، طالما أن له سندًا من شريعة أو فقه، ولا كبير في الأزهر إلا العلم الصحيح، ولا عصمة لأحد غير الأنبياء والمرسلين، ولا قداسة عندنا لأحد غيرهم، والخطأ يجب تفنيده وتصحيحه دون تشكيكٍ في نوايا صاحب الخطأ أو مساسٍ بشأنه.

الآثار تنفي إضاءة الأهرامات بعلم السعودية

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، د.



مصطفى وزيري، في بيان له، أمس الثلاثاء، إن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إضاءة الأهرامات ووضع علم المملكة العربية السعودية عليها غير صحيح، ولم تتم إضاءة الأهرامات بعلم المملكة العربية السعودية أو أي علم لأي دولة، مناشدا وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر ‏أي أنباء، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

جبهة «سعودية -إماراتية» للحد من التوغل الإخواني في موريتانيا

أغلقت السلطات الموريتانية، قبل شهرين، مركز «تكوين العلماء» الذي يخضع لإشراف محمد الحسن الددو، ويوصف بأنه الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، المتوغلة في موريتانيا عبر ذراعها السياسية..وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع رابطة علماء موريتانيا، التنسيق مع الحكومتين السعودية والإماراتية؛ لدعم وتأسيس مركز «المحظرة النموذجية لتكوين وتأهيل العلماء» الجديد ضمن حربهما المتواصلة على الإخوان، بحيث تشرف عليه «الشؤون الدينية» ويخضع لرقابة الدولة.

بوتين يحذر أوكرانيا من التهور..ويطالب ميركل بالتدخل

تواصلت فصول الأزمة بين روسيا من جهة وأوكرانيا وحلفائها الغربيين من الجهة الأخرى لليوم الثالث على التوالي، حيث حذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس كييف من القيام بأعمال «متهوّرة» بعد قرارها بفرض الأحكام العرفية رداً على احتجاز حرس الحدود الروس ثلاث سفن أوكرانية..وأجرى بوتين مكالمة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعبّر لها عن قلق موسكو «البالغ» بسبب فرض الأحكام العرفية فى أوكرانيا، مطالبا إياها بالتدخل لمنع التصعيد مع حليفة الغرب.

مخطط إخواني لإغتيال الرئيس التونسي ونظيره الفرنسي

كشفت هيئة الدفاع التونسية عن القياديين اليساريين الراحلين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى معلومات جديدة عما أسمته بالجهاز السرى لحركة النهضة، إذ قالت إنه كان يخطط لاغتيال الرئيسين التونسى الباجى قايد السبسى والرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند عام 2013..وخلال لقائه مع السبسي، قدم وفد هيئة الدفاع تقريرا حول مستجدات ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، خاصة فيما يتعلّق بالجهاز السرى لحزب تونسي، فى إشارة لحزب النهضة.

روسيا الشريك الأكبر فى تصنيع مصر

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب مكرم محمد أحمد، تحت نفس العنوان: وقعت مصر وروسيا قبل نهاية هذا العام أكبر عقد فى تاريخ السكك الحديدية المصرية يشارك فى تنفيذه أكثر من 70 من الشركات الروسية، وأكد الممثل التجارى الروسى فى مصر أن العقد يشمل فى مرحلته الثانية إنشاء مصنع لإنتاج 200 عربة ركاب بتصنيع محلى لا تقل نسبته عن 60%، وأكد الممثل التجارى الروسى أن الشركات الروسية سوف تقوم حتى نهاية هذا العام بتحديث مؤسسات الحديد والصلب وتشييد البنية التحتية للسكك الحديدية وبناء مصانع إنتاج السيارات فى المنطقة الروسية فى محور القناة..وكان وزير التجارة والصناعة المصرى عمرو نصار قد وقع عدداً من الاتفاقيات المتعلقة بجهود إحياء بعض الصناعات الإستراتيجية التى تهم مصر، فى مجال تطوير صناعة الحديد والصلب المصرى، حيث جرى بحث مشروعين مهمين، أولهما إنشاء مصنع لإنتاج حديد التسليح بالمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس بطاقة إنتاجية تُقدر بـ 150 ألف طن سنوياً واستثمارات تُقدر بـ 60 مليون يورو، وثانيهما إعادة تحديث مجمع الحديد والصلب بحلوان وزيادة قدرته الإنتاجية لتصنيع نصف مليون طن من حديد البيليت سنوياً باستثمارات تُقدر بنحو 150 مليون يورو.

وأضاف: لقد أعلن الممثل التجارى نيو كلاى أصلانوف أن المنطقة الصناعية فى محور القناة شرق بورسعيد ستقام على مساحة 5٫25 مليون متر مربع وأن أعمال البناء فى المرحلة الأولى منها تقدر بنحو 190 مليون دولار وسيتم إنتاج منتجات بتكلفة تبلغ 63 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026، وأن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى أكثر من 7 مليارات دولار تخلق أكثر من 35 ألف فرصة عمل، كما أكد أصلانوف أن الشركات الروسية تحرص على المشاركة فى مشروعات بناء العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة دمياط للأثاث وتطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب وتحديث السكك الحديدية ومترو الأنفاق وبناء سُفن الركاب البحرية والنهرية وإنتاج المستحضرات الصيدلانية فإذا أضفنا إلى هذا العدد الضخم من الصناعات الأساسية مع المصانع الحربية خاصة مصنع الدبابات 62 فإن ذلك يعنى أن روسيا هى الشريك الأكبر فى عملية التنمية الصناعية فى مصر.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» يسخر من ثقافة الموبايلات

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