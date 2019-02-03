صالح يؤكد على اهمية أيواء النازحين

2019/02/03 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، اهمية تكثيف الجهود لإيلاء النازحين واللاجئين في مختلف انحاء العراق الاهتمام المناسب، مشددا على العمل الجاد لرفع بقايا الالغام والمتفجرات من المناطق المحررة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت "الغدير" ، نسخة منه، إن صالح "استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس اللجنة الدولية لمنظمة الصليب الأحمر بيتر ماورير، والوفد المرافق له، وأكد أهمية تعزيز العمل التطوعي الإنساني وتقديم يد العون للعوائل النازحة والمهجرة، وخاصة في جانب الرعاية الصحية والنفسية".



وأشاد صالح، بحسب البيان، "بالدور الحيوي الذي تضطلع به المنظمة الدولية والمنظمات التطوعية الأخرى داخل البلاد لتلبية الاحتياجات الانسانية والطبية والمعيشية للنازحين والمتضررين من العمليات الارهابية".



من جانبه استعرض ماورير جهود المنظمة في العراق والخدمات التي تقدمها في هذا الشأن لاسيما في مجال البحث عن المفقودين ومعرفة مصيرهم، مثمنا جهود رئيس الجمهورية واهتمامه الكبير بدور منظمات العمل التطوعي والانساني، وفقا لبيان رئاسة الجمهورية.



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م ك

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