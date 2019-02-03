نائب عن كربلاء: اغتيال المشذوب حادثة فردية

2019/02/03 | 15:44

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بغداد :سومر نيوز

عد النائب عن محافظة كربلاء نبيل حمزة, الاحد, حادثة جريمة اغتيال الروائي علاء مجذوب في كربلاء حادثة ف...

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