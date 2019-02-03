2019/02/03 | 15:44
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نائب عن كربلاء: اغتيال المشذوب حادثة فردية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
عد النائب عن محافظة كربلاء نبيل حمزة, الاحد, حادثة جريمة اغتيال الروائي علاء مجذوب في كربلاء حادثة ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب عن كربلاء: اغتيال المشذوب حادثة فردية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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