مراسل الغد: تظاهرات القرى والريف السوداني هي الأولى في التاريخ

2019/02/03 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد في الخرطوم، محيي الدين جبريل، بأن نقابات المهنيين وقوى معارضة دعت لاعتصامات في مواكب الريف السوداني، موضحا أن تظاهرات القرى والريف السوداني ستكون الأولى في التاريخ.

وقال مراسلنا، إن “تجمع نقابات المهنيين ومن معهم من القوات السياسية الأخرى، التي تنظم هذه التظاهرات، أرداوا أن يستفيدوا من حراك فعلي شهدته بعض القرى والأرياف، وربما هذا المرة الأولى التي نشهد فيها تحركات في الأرياف في عهد هذه الحكومة خلال 30 عاما أو ما قبل ذلك”.

تفاصيل أكثر مع الإعلامية سنار سعيد.

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