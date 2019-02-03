غالبية جماهير فرنسا تتهم نيمار باستفزاز الخصوم

2019/02/03 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف استطلاع رأي أجرته إذاعة “راديو فرنسا” عن اتهام الجماهير الفرنسية للبرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان باستفتزاز مدافعي الخصوم في المباريات.وذكر الاستفتاء أن 84% من الجماهير الفرنسية تعتقد أن نيمار يستفز المدافعين في المباريات، وهو ما يظهر بعض الخطورة في المباريات، حيث ينتج عن هذه الاستفزازات اشتباكات بين اللاعبين.ويغيب نيمار […]

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