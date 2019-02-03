2019/02/03 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” مرآة الحب عمياء ” كثيراً ما سمعنا هذا المثل الشعبي، ولكن الكثير منا لا يعلم أن هناك من الأبحاث والدراسات العلمية ما يثبت حقيقة زعم هذا المثل الشعبي!​

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