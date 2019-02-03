قناع الكينوا.. يمنحك شعرًا ساحرًا كالنجمات!

2019/02/03 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكينوا من الحبوب المعروفة بأنها غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن المتنوعة، وهو ما يجعلها غذاء صحيًّا مفيدًا للجسم، لكن ما لا تعرفه الكثيرات هو أنه يمكن الاستفادة منه في علاج مشكلات الشعر.

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