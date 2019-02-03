القوات اليمنية تسيطر على مواقع عسكرية للجيش السعودي في جيزان

2019/02/03 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر الجيش واللجان الشعبية اليمنية، اليوم الاحد، على مواقع عسكرية للجيش السعودي في جيزان.وقال مصدر عسكري أن "وحدات من الجيش واللجان نفذت عملية عسكرية واسعة سبقها تمشيط مكثف بالأسلحة الثقيلة وأدت إلى السيطرة الكاملة على عدد من التباب في المزرق بمديرية حرض قبالة جيزان"، مبينا ان "العملية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف العدو".

يشار الى ان القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، تمكنت مؤخرا، من استهداف الجيش السعودي بأربعة صواريخ باليستية وقذائف المدفعية في جيزان.انتهى/س

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