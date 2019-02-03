مجلس بغداد: تعيينات التربية بانتظار التخصيصات المالية

2019/02/03 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا مجلس محافظة بغداد، اليوم الاحد، تأخر تشكيل لجنة فرز التعينات لمديريات التربية الست متوقف على وصول التخصصات المالية من وزارة المالية، نافيا الحديث عن عدم وجود صلاحية كاملة للمحافظ فلاح الجزائري.وقال عضو مجلس المحافظة سعد المطلبي في تصريح صحفي ، إن "محافظ بغداد فلاح الجزائري يتمتع بصلاحية كاملة وفقا لقراري المحكمة الاتحادية في 2008 و2012 والتي تسمح للمحافظ استخدام كامل الصلاحية بعد خمسة عشر يوما من انتخابه من قبل المجلس دون انتظار صدور مرسوم جمهوري".

واضاف المطلبي، أن "الجزائري لم يصدر قرارا بتشكيل لجنة فرز التعيينات لمديريات تربيات بغداد الست بسبب عدم وصول التخصيصات المالية الكاملة من قبل وزارة المالية التي بدورها تنتظر صدورقانون الموازنة في الجريدة الرسمية وانتهاء المدة القانونية بعد النشر".

يشار الى ان رئيس لجنة الاعلام والثقافة في المجلس رعد الخميسي بين في تصريح صحفي، سبب تاخير صدور قرار بتشكيل لجنة فرز التعينات هو عدم وجود صلاحية للمحافظ الجزائري.انتهى/س

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