المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق

2019/02/03 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الأشعث الفرزوني… ليس من الغرابة في بلد كالعراق أن يحاول معالجة مشاكله الرئيسية ، وهي كثيرة ، وذلك من خلال إتباع طرق ووسائل وإجراءات قد تنم فعلاً عن مدى غباء وضحالة تفكير هؤلاء السياسيين الذين يتخذون القرارات المصيرية للبلد عند معالجتهم لتلك المشاكل مستندين على واقعهم وواقع المجتمع المتخلف من جميع النواحي ومن […]

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