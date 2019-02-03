2019/02/03 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر كشف فرينكي دي يونج، لاعب أياكس، عن تواصل عدد من لاعبي برشلونة معه قبل التوقيع للبلوجرانا لإقناعه برفض عرض باريس سان جيرمان.

دي يونج انضم إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو بعقد لخمس مواسم يبدأ من يوليو المقبل.





وقال دي يونج في تصريحات صحيفة: "نعم تحدث معي عدد من لاعبي برشلونة وأقنعوني بالانضمام لهم، لكنني لن أكشف عن أي أسماء".



اختيارات المحررين باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟! باريس سان جيرمان يوجه خطابًا للجنة الحكام لانتقاد إصابة نيمار موناكو في طريقه لإعادة تعيين جارديم

وتابع: "اخترت برشلونة لأنني أبحث عن مشروع رياضي رائع، كما أنّه حلمي منذ الطفولة وسعيد بأنني حققته".

إنتر تقدم بعرض ضخم لراكيتيتش من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل 😯طالب راكيتيتش في أكثر من مناسبة بتمديد تعاقده الذي ينتهي في 2021 ورفع راتبه، الأمر الذي يرفض برشلونة الحديث فيه إلا بنهاية الموسم👀هل تتوقعوا انتقاله قريبًا 🤔 pic.twitter.com/sdywatqpQe — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 3, 2019 التقارير الصحفية أكدت أن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، تواصل مع اللاعب وطلب منه الانضمام إلى النادي الكتالوني.





وأشاد لويس سواريز، مهاجم البلوجرانا، التعاقد مع دي يونج مؤكدًا أنّه صفقة المستقبل.





وكان برشلونة قد تعاقد مع مدافع تولوز جان توديبو وجيسون موريلو وبرنس بواتينج في يناير الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي يونج يعترف: عدد من لاعبي برشلونة أقنعوني بالانضمام للبلوجرانا) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي يونج يعترف: عدد من لاعبي برشلونة أقنعوني بالانضمام للبلوجرانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).