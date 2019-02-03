2019/02/03 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه وفدا من حزب الفضيلة، اليوم الأحد، على اهمية ايجاد القواسم المشتركة لحل القضايا العالقة.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن " رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم في قصر السلام ببغداد، وفد حزب الفضيلة الإسلامي برئاسة الأمين العام عبد الحسين الموسوي".

وأكد صالح على "ضرورة إيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف كافة لحل القضايا العالقة بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد".وأشار الى ان "بناء العراق وازدهاره ورفاهية شعبة يتطلب من الجميع العمل بجد وإخلاص بعيداً عن التوترات وتقاطع الرؤى والأفكار"، مشدداً على" دعم البرنامج الحكومي واستكمال التشكيلة الوزارية من أجل تلبية تطلعات وآمال العراقيين جميعاً.من جانبه أشاد الموسوي بـ"جهود رئيس الجمهورية التي يسعى من خلالها تقريب وجهات النظر بين كافة القوى والكتل السياسية وردم فجوة الخلاف وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة من الجميع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد لوفد من الفضيلة اهمية ايجاد القواسم المشتركة لحل القضايا العالقة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد لوفد من الفضيلة اهمية ايجاد القواسم المشتركة لحل القضايا العالقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).