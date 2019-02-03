أطفال فلسطينيون بانتظار العبور إلى مصر عبر رفح

2019/02/03 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ينظر هؤلاء الأطفال عبر الحافلة بانتظار العبور إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي، بعد أن قامت السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل جزئي اليوم الأحد.

ويحاول الكثير من الفلسطينين في قطاع غزة العبور إلى مصر، إما للخدمات العلاجية والدراسية أو السفر إلى دول أخرى.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة السبت، أعلنت أمس عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون للحافلة الأولى والحافلتين الثانية والثالثة من كشف (1/31).

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