الوفاق البحرينية للشيخ عيسى قاسم: شعبك معك وشعاره {مستمرون بعزم }

وقالت الوفاق في بيانها أنها " تقف بكل وجودها وجمهورها وحراكها مع مضامين هذا البيان الذي يشكل فهماً عميقاً للبحرين وواقعها ويحدد الملامح المرجوة لبناء وطن العدالة للجميع والكرامة والعزة ".واضافت أن " بيان الشيخ عيسى رسم القيم والأطر الانسانية لوطن قوي ومتماسك وعزيز ومتقدم ".ودعت الوفاق الى " تفعيل وبناء الواقع وفق هذه المضامين والرؤى والرسائل التي تشكل عناوين لمستقبل البحرين العظيم ".ووجهت جمعية الوفاق خطابها للشيخ عيسى قاسم بالقول أن " شعبك يعلن معك مستمرون بعزم ".انتهى
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