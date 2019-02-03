2019/02/03 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراقة والحداثة.. فنانون من قوميات مختلفة يعرضون أعمالهم في أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ناس نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/03 | 15:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ناس نيوز.

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