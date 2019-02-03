2019/02/03 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العثور على نفقين لداعش في قضاء الحضر بمحافظة نينوى

03/02/2019 15:38:00 PM |

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واع بغداد

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأحد، العثور على نفقين لعصابات داعش في قضاء الحضر بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )انه "ضمن عمليات البحث والتفتيش المستمرة في المحافظات العراقية التي كان يسيطر عليها الارهاب، نفذ لواء المشاة الخامس والسبعون في الفرقة ١٦، العديد من الواجبات، حيث خرجت قوة الى سلسلة جبال عداية ضمن قضاء الحضر التابع لمحافظة نينوى يرافقها مفرزتين من كتيبة هندسة ميدان الفرقة ١٦، للبحث عن مخلفات الارهاب".

وأضافت في البيان ان "الواجب اسفر عن العثور على نفقين تابعة للمجاميع الارهابية كانت تستغله في السابق لتنفيذ عملياتها الارهابية والاختباء من الرصد الجوي".

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