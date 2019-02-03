برهم صالح يؤكد ضرورة دعم البرنامج الحكومي وإيجاد القواسم المشتركة بين القوى السياسية

2019/02/03 | 15:59

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ضرورة دعم البرنامج الحكومي وإيجاد القواسم المشتركة بين القوى السياسية.

وذكر المكتب الاعلامي لصالح في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد حزب الفضيلة الإسلامي برئاسة الأمين العام عبد الحسين الموسوي".

وأشار صالح الى ان "بناء العراق وازدهاره ورفاهية شعبة يتطلب من الجميع العمل بجد وإخلاص بعيداً عن التوترات وتقاطع الرؤى والأفكار"، مشدداً على "دعم البرنامج الحكومي واستكمال التشكيلة الوزارية من أجل تلبية تطلعات وآمال العراقيين جميعاً".

من جانبه أشاد الموسوي "بجهود رئيس الجمهورية التي يسعى من خلالها تقريب وجهات النظر بين كافة القوى والكتل السياسية وردم فجوة الخلاف وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة من الجميع".

بغداد اليوم _ متابعة

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وقال حسين

بغداد اليوم-متابعة

أشعلت تغريدة إعلامي إماراتي بعد تتويج المنتخب القطري لكرة القدم بكأس أمم آسيا التي احتضنتها الإمارات، أخيرا، مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد الشيبة النعيمي، الكاتب والإعلامي الإماراتي وأخصائي ومستشار في الإرشاد التربوي وعل

بغداد اليوم - خاص

كشفت القيادية في تحالف النصر جميلة العبيدي النائب السابق عن محافظة نينوى، الاحد، 3/ 2/ 2019/ عن الهدف المباشر الذي يقف وراء الصراع الحاصل بين المحافظ نوفل العاكوب وبعض القوى السياسية.

وقالت العبيدي في حديث خصت به (بغداد اليوم)

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