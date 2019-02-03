بالفيديو.. العكيدي: لا تغيير ديموغرافي بعفرين ونعمل على مكافحة التجاوزات

2019/02/03 | 15:59

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اربيل (كوردستان 24)- نفى عضو وفد هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الجبار العكيدي حدوث تغيير ديمغرافي في مدينة عفرين شمال غربي سوريا لافتا الى أنه يتم العمل على مكافحة التجاوزات في المنطقة.

وجاءت تعليقات العكيدي خلال زيارة للوفد السوري الى عاصمة اقليم كوردستان اربيل لإجراء مباحثات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

وقال العكيدي لكوردستان 24 "بيشمركة روج جزء من الشعب السوري والثورة السورية وقد رفضوا البقاء ضمن صفوف النظام السوري المجرم الذي قتل الكثير من الشعب السوري".

وتابع "بعد سقوط النظام السوري وإجراء العملية السياسية وتشكيل جيش وطني سنكون كلنا سوية ضمن هذا الجيش الذي سيحمي كافة المكونات الدينية والقومية في سوريا".

وكشف العكيدي عن فحوى المباحثات مع بارزاني مشيرا الى أن تمت مناقشة موضوع الانسحاب الأمريكي وأوضاع شرق الفرات والعملية السياسية بشكل عام ومستقبل بيشمركة روج ووضع حزب الاتحاد الديمقراطي.

وأكد العكيدي على "ضرورة ملئ الفراغ الناتج من الانسحاب الأمريكي بقوات محلية دون اقصاء اي طرف وحتى القوات التابعة للاتحاد الديمقراطي بشرط إخراج المقاتلين غير السوريين".

ولفت عضو هيئة التفاوض الى أن "هناك اقتراحات عديدة للحل في منطقة شرق الفرات، لكن الامر متعلق بالمصالح الدولية والتفاهمات الاقليمية ونحن والمجلس الوطني الكوردي شركاء وعلى تواصل تام".

أجرى اللقاء زردشت حمي

تحرير سوار أحمد

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