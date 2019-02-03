2019/02/03 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي ،السبت، انه لو لم نحارب الإرهاب لكانت التفجيرات تهز قلب أوروبا.وقال سلامي: “إن قدراتنا الصاروخية واحدة من أركان قوة الردع الإيرانية، ولا يمكن لأحد كبحها، في ظل التهديدات التي يتعرض لها البلد”، مضيفا: “إذا سعت الدول الأوروبية أو غيرها للتآمر علينا عبر نزع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري: إذا سعت الدول الأوروبية للتآمر علينا فسنرد بطفرة إستراتيجية بصناعة الصواريخ alansaar.

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