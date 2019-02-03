2019/02/03 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V15140-fA4o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بوتين يعلن العمل على تطوير صاروخ صوتي ارضي متوسط المدى) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بوتين يعلن العمل على تطوير صاروخ صوتي ارضي متوسط المدى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).