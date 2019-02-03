درجات الحرارة في شيكاغو الأمريكية تنخفض إلى ما دون 50 درجة سيليزية تحت الصفر

2019/02/03 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – واشنطنتجتاح موجة برد نادرة الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها ولايات مشيغان وإنديانا وإلينوي وبلغت درجات الحرارة في مدينة شيكاغو 50 تحت الصفر السيليزي.هذه الأجواء القاسية قتلت إلى الآن 12 شخصاً على الأقل.وقالت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمر: "نريد فقط أن ينتبه الناس لمستويات درجات الحرارة ويستعدوا لها، فخروجهم لن يعرض حياتهم وحدهم للخطر، بل يعرضون حياة أعضاء فرق الإغاثة أيضاً للخطر عندما يضطرونهم للخروج لإنقاذهم".الضحايا مختلفون، حيث تجمد طالب في الثامنة عشرة في جامعة آيوا، كما قضى ساعي بريد في التاسعة والستين أثناء العمل، فيما أدى عطل مدفأة كهربائية إلى وفاة سيدة في الثامنة والثلاثين.الأضرار التي لحقت بأمريكا تقدر بمليارات الدولارات، كما أعلنت حالة الطوارئ في عدد من الولايات، وتم إلغاء 3000 رحلة جوية، كان نحو 1500 منها في مدينة شيكاغو وحدها.وقال أحد الذين تأخر رحلتهم لرووداو: "كنا في شيكاغو، وصلنا في الوقت المحدد وصعدنا في الطائرة، لكن قائدها قال إن الرحلة ستتأخر لحين إزالة الثلج المتراكم على الطائرة فاضطررنا للانتظار ساعة أو أكثر لحين ذوبان الثلج".رغم البرد الشديد مازال البعض مجبراً على الخروج للعمل، مثل العاملين في المقبرة الوطنية بآرلينغتن- فيرجينيا.هذه أكبر نسبة ثلوج تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن هذا العام، حيث يغطي الثلج السيارات، الأشجار والشوارع كلها.اكتساء واشنطن بالبياض مشهد يريد البعض كهذين السائحين رؤيته، وقال أحد السياح: "إنه جيد للعب والزيارة لكني أريد أن أعيش في مكان أكثر دفئاً".والبعض الآخر لا ينتظر إلا شروق شمس دافئة، وأوضحت سائحة قائلةً: "لا أحب البرد، سأمشي حتى أصل إلى الداخل".أحد الحلول التي اتبعت في شيكاغو كان إشعال النار على السكك الحديدية، الأمر الذي ساعد في استمرار حركة القطارات.

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