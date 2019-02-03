انتخابات ذي قار تتلف 50 طنا من اوراق الانتخابات السابقة 

2019/02/03 | 16:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار ، اتلاف 50 طنا من اوراق الانتخابات واخلاء مخازنها من اي متعلقات خاصة بالالنتخابات السابقة وفقا للقانون.





شبكة اخبار الناصرية:اعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار ، اتلاف 50 طنا من اوراق الانتخابات واخلاء مخازنها من اي متعلقات خاصة بالالنتخابات السابقة وفقا للقانون.وقال معاون مدير انتخابات ذي قار رافد الزيدي لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاتلاف شمل جميع مواد الاقتراع الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها سجلات الناخبين واوراق الاقتراع والاحبار الخاصة بالتصويت .

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