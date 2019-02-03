زيارة مرتقبة لأردوغان الى بغداد في هذا الموعد

2019/02/03 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى العراق بعد الانتخابات المحلية التي ستشهدها تركيا يوم 31 اذار المقبل.أوضح تشاووش، في اجتماع نظمته بلدية باي أوغلو بإسطنبول، أن تركيا تتابع عن كثب مستجدات الأوضاع في العراق.وتابع قائلا: “إعادة الإعمار وتشكيل حكومة ...

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