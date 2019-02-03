2019/02/03 | 16:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qIvvCh_PvTk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شتريدين ياروحي استراحي مو صاحي اليخلص الليل صاحي 😔😔 ماذا فعلت بالكلمات حتى خرجت بهذا الاحساس) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شتريدين ياروحي استراحي مو صاحي اليخلص الليل صاحي 😔😔 ماذا فعلت بالكلمات حتى خرجت بهذا الاحساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).