2019/02/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تحالف البناء محمد كريم البلداوي من أن الأميركيين

انتقلوا لمرحلة اثبات الوجود بالقوة في العراق وذلك من خلال عمليات

التجوال التي يقومون بها.

البلداوي أضاف أن الأميركيينَ يحاولون الظهور في المناطق التي

يمتلكون فيها تأييداً وحواضن ، وشدد على أن الواجبَ الوطني يحتم على

الجميع رفضَ ايِّ تواجد لأنه سيفتح الباب أمام تدخلات أجنبية اخرى ،

مبيناً أن العراق يشهد عودةًً غيرَ محمودة للاحتلال الأميركي بخلاف

الادعاءات التي تزعم بأن الوجود هو لغرض التدريب والمشورة ، معتبراً

أن التواجد الأميركي بات يشكل خطراً على الأمن العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي : التواجد الأميركي بات يشكل خطراً على الأمن العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلداوي : التواجد الأميركي بات يشكل خطراً على الأمن العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).