الأمن والدفاع تدعو إلى إجتماع أمني رفيع برئاسة عبد المهدي لبحث التواجد الأميركي

2019/02/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي الى عقد اجتماع أمني

رفيع برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد

المهدي لبحث قضية التواجد العسكري الأميركي. الزيادي أوضح أن من أولويات القائد العام للقوات المسلحة عقدَ اجتماع

موسع مع قيادة العمليات المشتركة لبحث قضية التواجد الأميركي داخل

العراق ، ودعا الزيادي الحكومة إلى اطلاع مجلس النواب بشأن ما يجري من

تمددٍ وكذلك قضية الانسحاب الأميركي من سوريا وتواجد القوات الأميركية

داخل القواعد العسكرية.

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