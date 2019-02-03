رئيس الجمهورية يؤكد على ايجاد القواسم المشتركة لحل القضايا العالقة بين الاطراف السياسية

2019/02/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاحد، ضرورة إيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف كافة لحل القضايا العالقة بما يحقق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وأشار،

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