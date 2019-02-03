منتصف نهر افروس.. فقدان اربعة عراقيين بينهم ثلاث فتيات بين تركيا واليونان

2019/02/03 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة اليونانية ، اليوم الاحد، أن اربعة مهاجرين عراقيين بينهم ثلاث فتيات فقدوا منذ ان ثقب قاربهم المطاطي كانوا يستخدمونه لعبور نهر من تركيا

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