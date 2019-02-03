وزارة النفط تُصدر توضيحًا بشأن نفط كركوك والاتفاق مع الأردن

2019/02/03 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان العلاقات العراقية الأردنية شهدت بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة تطوراً واضحاً.

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