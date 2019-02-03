2019/02/03 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت وحدات من الجيش العراقي، اليوم الأحد، إعادة الانتشار في محافظة كركوك، تنفيذًا لأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي يقضي بإنسحاب قوات مكافحة الإرهاب من المدينة، التي رفضها الكورد واثارت جدلا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يعيد انتشاره في كركوك بعد انسحاب قوات مكافحة الإرهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يعيد انتشاره في كركوك بعد انسحاب قوات مكافحة الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).