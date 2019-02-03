النوري: مجلس النواب مطالب بموقف حقيقي من الاتفاقية التي عقدت مع الأردن

2019/02/03 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية بهاء الدين النوري، أن مجلس النواب هو ممثل الشعب وهو المعني الأول بالدفاع عن حقوقه وثرواته.

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