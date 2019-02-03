2019/02/03 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wJmkRuZiMTA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العشرات يتظاهرون لتفعيل فقرات الموازنة وتثبيتهم على الملاك الدائم - تقرير مهند التميمي) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العشرات يتظاهرون لتفعيل فقرات الموازنة وتثبيتهم على الملاك الدائم - تقرير مهند التميمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).