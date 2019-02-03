التميمي يحذر من غرق بعقوبة بعد خروج سد حمرين عن الطاقة القصوى

2019/02/03 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، أن الطاقة الاستيعابية لسد حمرين بمحافظة ديالى هي 105 متر مكعب من المياه وما مخزون فيه حاليا هو 103 متر و38 سم أي بفارق بسيط جدا على الطاقة القصوى لبحيرة السد.

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