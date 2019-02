بيريشيتش بعد الـ30: نقدكم وقودًا لي

2019/02/03 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر رد الكرواتي إيفان بيريشيتش على رسائل عيد ميلاده الثلاثين، والذي أتمه أمس، عبر رسالة من على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكان نادي إنتر قد هنئ اللاعب بعيد ميلاده أمس عبر حسابات النادي الإيطالي، ليتلقي بعضًا من المدح وآخر من الانتقادات.

وأثار الكرواتي الجدل في الأيام الأخيرة من الميركاتو الشتوي، عندما قدم طلباً لإدارة النيراتزوري للرحيل عن صفوف الفريق، إلا أن رحيله فشل بسبب عدم وجود عرض قوي.



وكان نادي إنتر قد أكد عبر مديره التنفيذي أنه لم يحصل على عرض مناسب، كما رفض فكرة مبادلة الألماني مسعود أوزيل بالكرواتي.

وقال اللاعب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "يقولون أن الوصول إلى الـ30 هو الفترة الذهبية، أسير لتلك المرحلة في حياتي".

وتابع: "أشكركم بصدق، على أمنيات عيد ميلادي الإيجابية، شكراً على الثناء وكذلك شكرًا على النقد، كلاهما وقودي".

View this post on Instagram They say hitting your thirties is like entering the golden age...Walking into this stage of my life with 0 f*cks given.⁣ ⁣⁣ On a more serious note, I sincerely thank you for all the positive B-Day wishes.⁣⁣ Thank you for the praise but also thank you for the criticism.



Both of them are my fuels.



⁣⁣ ⁣⁣ #JustWaitAndSee #Club30

A post shared by Ivan Perišić (@ivanperisic444) on Feb 3, 2019 at 2:43am PST

وخاض وصيف كأس العالم الأخيرة، 25 مباراة بقميص النيراتزوري، سجل 3 وصنع هدفين.





