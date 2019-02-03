2019/02/03 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار: الفرات نيوز} اقدم رجل ستيني على قتل زوجته بسبب خلافات اسرية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وذكر بيان لشرطة ذي قار تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " تلقى العميد غالب تبينه مظلوم مدير قسم شرطة الجزيرة بلاغ بوقوع جريمة قتل في حي أريدو بمدينة الناصرية على اثرها انتقل العميد غالب وبصحبته ضباط تحقيق مركز أريدو وخبراء الالة الجنائية , حيث تبين ان الجريمة وقعت بعد ان أقدم المتهم {ر.ن.ح} والبالغ من العمر 67 عاما على قتل زوجته البالغة من العمر 51 عاما بإطلاق النار عليها واصابتها بعشرة اعيرة نارية من بندقية نوع {كلاشنكوف} نتيجة خلافات اسرية , اجري الكشف على محل الحاث ، وتم ضبط كل ماله مساس بالجريمة" .واضاف " وتم تدوين اقوال المتهم بالاعتراف وعرض على قاضي التحقيق المختص وقرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق احكام المادة {406ق.ع}".انتهىبواسطة : علي الخفاجي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل ستيني يقتل زوجته في الناصرية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل ستيني يقتل زوجته في الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).