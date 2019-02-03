الكعبي يدعو الحكومة للإسراع بتأهيل وبناء الأبنية المدرسية

2019/02/03 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ، الحكومة ممثلة بوزارة التربية ، بالإسراع ببناء كافة المدارس التي شملت بمشروع اعادة البناء قبل عدة سنوات ، والتي نجم عنها تنامي ظاهرة الدوام الثنائي وحتى الثلاثي .

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " الكعبي اطلع خلال زيارته اليوم الاحد ، مدرسة {الكحلاء الابتدائية المختلطة} في مدينة الصدر قطاع 52 ".و نقل البيان عن الكعبي القول ان " هذه المدرسة بنيت قبل سنوات طويلة ، ولم يجرى عليها اي عمليات ترميم تؤهلها بأن تكون بناية تربوية ، لافتا ان مثل هذه البيئة تؤثر على نفسية الطالب ورغبته بإتمام التعليم وحتى على الكوادر التربوية ".وطالب الكعبي الحكومة ممثلة بوزارة التربية " بالاسراع بإعادة تأهيل اغلب الابنية سواء في بغداد او المحافظات الاخرى" ، مبينا انه " من غير المعقول ان بلد مثل العراق لازال طلبته في بعض المحافظات يتلقون تعليمهم في ابنية طينية ، او ابنية آيلة للسقوط ".وأكد على " التوسع في مجال الابنية المدرسية الجديدة لأنهاء مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي في بعض الحالات ، فعملية بناء الانسان بشكل جيد يجب ان يقابله توفير بيئة صالحة ، واستمرار تكدس عشرات الطلبة في صف صغير امر يجب انهائه من قبل الحكومة ".وشدد الكعبي بحسب البيان على " ترميم المدارس الحالية التي لم تعد تصلح كأبنية مدرسية وبعضها ايل للسقوط ".انتهى

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