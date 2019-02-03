نيويورك الأمم المتحدة تشكك في نزاهة محاكمة المعارضة بالبحرين

2019/02/03 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربَ مكتبُ حقوقِ الإنسانِ التابعُ للأممِ المتحدةِ، عن "شكوكٍ قويةٍ، في حصولِ قادةِ المعارضةِ البحرينيةِ على محاكمةٍ عادلةٍ بعد أن أيدتِ المحكمة ُالعليا الأحكامَ الصادرةَ

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