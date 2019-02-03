2019/02/03 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..علق أهالي منطقة النعيم في البحرين، اليوم الأحد، على البيان الذي أصدره سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم، مؤكدين أنهم سيبقون أوفياء مدافعين عن الدين والقيم الإسلامية.وذكر البيان: “السلامٌ على القائد المسدد والفقيه المؤيد السلام على صاحب الروح الأبية السلام على لسانك لسان الحق”.وأضاف: “تلقينا يا سيدنا المفدى بيانك الذي تفوح منه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أهالي النعيم البحرانية يعلقون على بيان الشيخ قاسم: سنبقى أوفياء مدافعين عن القيم الإسلامية alansaar.

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