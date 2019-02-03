2019/02/03 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الإسلامية، اليوم الأحد، أن الشعب البحراني يعلن وقوفه بعزم مع سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم.وذكرت الجمعية، أنها “تتبنى كل ما ورد في البيان الصادر عن سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم والذي حمل عنوان “هذه هي البحرين”، موجها “خطابها لسماحته بالقول (إن شعبك يعلن وقوفه معك..مستمرون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوفاق الإسلامية تعلق على بيان الشيخ قاسم: شعبك معك..



مستمرون بعزم alansaar.

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