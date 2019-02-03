وزير الصناعة يعلن عن توفير المدينة الصناعية اكثر من ٤٠ الف فرصة عمل

2019/02/03 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد وزير الصناعة والمعادن صالح الجبوري، اليوم الاحد، إن المدينة الصناعية المشتركة ستوفر اكثر من ٤٠ الف فرصة عمل.وقال الجبوري في تصريح لقناة العراقية الرسمية اطلعت عليه "الغد برس"، ان "المدينة الصناعية المشتركة مع الاردن ستوفر اكثر من ٤٠ الف فرصة عمل للعراقيين".

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