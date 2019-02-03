صالح يؤكد على أهمية توحيد الرؤى والأفكار وتنسيق المواقف بين القوى السياسية

2019/02/03 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد رئيس الجمهورية برهم صالح , الأحد, على أهمية توحيد الرؤى والأفكار وتنسيق المواقف بين القوى السياسية.وذكر بيان لمكتب صالح تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “رئيس الجمهورية استقبل, اليوم, رئيسة حركة ارادة حنان الفتلاوي, وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع في البلاد”.وشدد صالح خلال اللقاء, على “أهمية […]

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