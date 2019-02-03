الموارد المائية تقيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة

2019/02/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت وزارة الموارد المائية / مركز انعاش الاهوار والأراضي الرطبة العراقية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأراضي الرطبة وتحت شعار ( لسنا عاجزين عن مواجهة التغير

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