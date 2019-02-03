درجال وبنيان ومجموعة من النجوم السابقين يطلقون حملة لتغير الواقع الرياضي

2019/02/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة تضم نجوم دوليين سابقين وصحفيين وادريين، اليوم الاحد، عن حملة لتغيير الواقع الرياضي خلال الفترة المقبلة.وذكرت المجموعة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة

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