وسائل اعلام اماراتية: بابا الفاتيكان يصل الامارات في اول زيارة لدولة خليجية

2019/02/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام إماراتية، الأحد، ان بابا الفاتيكان البابا فرنسيس سيصل مساء اليوم إلى العاصمة أبو ظبي في زيارة هي الأولى في التاريخ لمنطقة الخليج.

وبحسب مصادر فان البابا سيصل مساء اليوم، 3 شباط 2019، إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها بابا للفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، وهي تأتي بدعوة من ولي عهد أبوظبي الذي استبق زيارة البابا بتغريدة على "تويتر" قال فيها "مرحبا برجل السلام والمحبة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في دار زايد".

وأضاف "نتطلع للقاء الأخوة الإنسانية التاريخي الذي سيجمعه في أبوظبي مع فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويحدونا الأمل ويملؤنا التفاؤل بأن تنعم الشعوب والأجيال بالأمن والسلام".

من جانبه عبر البابا فرنسيس، في رسالته التي وجهها الخميس الماضي، إلى شعب الإمارات قبل أيام من زياتها، عن سروره لكتابة "صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان".

جدير بالذكر ان زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات تتزامن مع فعاليات أسبوع "الوئام العالمي بين الأديان"، وهي أول زيارة لبابا الفاتيكان على الإطلاق إلى الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن يحضر البابا اجتماعا بين الأديان ويرأس قداسا أثناء الزيارة.

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