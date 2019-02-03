اوامر رسمية بمنع العسكريين ورجال الامن من العمل كسائقي سيارات اجرة في كردستان

2019/02/03 | 16:46

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بغداد –عراق برس-3شباط/ فيراير : أصدرت وزارة الداخلية في إقليم كردستان،اليوم الاحد، أمراً وزارياً يمنع منتسبي القوات الأمنية والقوات المسلحة على ملاك إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من العمل سواق سيارات أجرة في إقليم كردستان.

ويعد عمل رجال القوات المسلحة والاجهزة الامنية كسائقي سيارات اجرة خارج اوقات الدوام الرسمي من الظواهر المنتشرة بشكل واسع في مدن اقليم كردستان ، لتحسين المستوى المعيشي .

وقالت الوزارة في امر وزاري يحمل توقيع وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري، أنه “تمنع ممارسة مهنة (سائق سيارة أجرة) من قبل جميع ضباط وملاكات قوات الأمن الداخلي (الآسايش، الشرطة، حرس الإقليم، الدفاع والنجدة، الجنسية، المرور، حرس الحدود وشرطة الجمارك) ومنتسبي الملاكات العسكرية لوزارة شؤون البيشمركة وكافة القوات المسلحة على ملاك حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية”.

وتابعت أن “الأمر الوزاري يمنع ممارسة هذه المهنة من قبل منتسبي دائرة العلاقات الخارجية لإقليم كردستان، بينما يسمح لمنتسبي الدوائر المدنية (من الدرجة الوظيفية السابعة فما دون) بممارسة هذه المهنة شرط علم وعدم ممانعة دوائرهم، وتجديد عدم الممانعة سنوياً”.

وأشار الأمر الوزاري إلى أن “هذه التعليمات سيباشر بالعمل بها اعتباراً من تاريخ صدور الأمر (31 كانون الثاني 2019)”.انتهى (1)

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