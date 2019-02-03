المفوضية تمهل الاحزاب حتى الثالث من اذار لاستكمال اجراءات التسجيل

2019/02/03 | 16:46

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بغداد –عراق برس-3شباط/فبراير: قررت مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد ، تمديد الفترة الممنوحة للأحزاب السياسية، لاستكمال اجراءات التسجيل لغاية 3 اذار المقبل.

وقالت المفوضية في بيان : “استنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بموجب قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015، قرر مجلس المفوضين تمديد الفترة الممنوحة للأحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل”.

وأوضح، أن الفترة “مددت لغاية 3 / 3 /2019″، داعية الأحزاب السياسية “التي تم منحها إجازة تأسيس مشروطة لمراجعة دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية خلال الفترة التي منحها المجلس”.

وتابعت، أنه “بخلاف ذلك، سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام القانون المذكور”.

وأشارت الى أن “هذا التمديد يشمل الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءات التسجيل لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض استكمال اجراءاتها وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون ذاته”.انتهى (1)

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