وقفة احتجاجية في كربلاء للمطالبة بكشف قتلة مشذوب (صور)

2019/02/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم مثقفو وكتاب محافظة كربلاء، الاحد، وقفة احتجاجية للمطالبة بكشف قتلة الروائي علاء مشذوب.وقال مراسل وكالة نون لخبرية، ان عددا من مثقفي وكتاب محافظة كربلاء نظموا اليوم، وقفة احتجاجية وسط المحافظة، للمطالبة بالكشف عن الجهات التي تقف وراء قتل الروائي علاء مشذوب.

واضاف المراسل ان المحتجين شددوا على ضرورة تقديم الجناة الى القضاء لينالوا جزائهم.

وشيع العشرات من اهالي كربلاء، الاحد، جثمان الروائي علاء مشذوب الذي اغتيل امس برصاص مجهولين.

وتم تشييع الروائي من محلة باب الخان التي تقع في المدينة القديمة، حيث مكان سكنه منذ الطفوله الى شوارع وأزقة مركز المدينه، وشارك بها ادباء وشعراء وكتاب ونقابات مثل نقابة المعلمين ونقابة الادباء والكتاب ونقابة الصحفيين.

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