2019/02/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك فيلم "الانفاس الاخيرة" من انتاج مديرية الاعلام في هيئة الحشد الشعبي بمهرجان السينما ضد الإرهاب الدولي بدورته الرابعة في اربيل .وذكر موفدنا، ان المشاركة في المهرجان تعد خطوة مهمة كونه من بين الفعاليات الدولية المختصة بأفلام السينما ضد الارهاب، والافلام التي تحارب الفكر الاجرامي بمعالجات وطروحات سينمائية.يشار الى ان فيلم "الانفاس الاخيرة" شارك ...

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