المديرية المالية لهيئة الحشد الشعبي تباشر بتوطين رواتب المقاتلين في قاطع عمليات صلاح الدين(صور)

2019/02/03 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت المديرية المالية لهيئة الحشد الشعبي, الاحد, بعملية توطين الرواتب الخاصة بمقاتلي الهيئة في قاطع عمليات صلاح الدين.

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